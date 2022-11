Alejandro Valverde blijft bij Movistar: in de wagen bij grote wedstrijden, maar hij blijft tussen de renners

Alejandro Valverde stopte met wielrennen als prof, maar hij blijft bij Movistar.

In de Ronde van Lombardije reed Alejandro Valverde zijn laatste wedstrijd als prof. Hij reed in Japan wel nog het Saitama Criterium en zal ook nog rijden in Costa Rica. Daarna is het gedaan als renner voor Valverde, maar hij blijft wel bij Movistar.

"Mijn belangrijkste taak zal zijn dat er meer communicatie komt tussen bestuurders, coaches en renners. Ik zal bij sommige wedstrijden in de auto zitten. Het idee is bijvoorbeeld om onder andere in de Giro, Tour, Vuelta... aanwezig te zijn, maar niet volledig. Vijf of zes dagen, zoiets", zegt Valverde bij AS.

"Het is heel belangrijk dat een renner zoals hij met zijn ervaring in de bus of in de auto zit, zodat hij op moeilijke of spannende momenten zijn steentje kan bijdragen, vooral in de koers die hij zo vaak heeft gewonnen", zegt Enric Mas.

Gravelwedstrijden

"Tochten van tien dagen lijken me wel wat en ik zou ook graag gravelwedstrijden gaan doen, maar ik heb het nog niet goed bekeken. Een sportief doel hebben en tegelijkertijd plezier maken, dat is voor mij belangrijk. Ik zal blijven trainen, maar niet zoveel als dat ik als fulltime prof deed", zegt Valverde nog. De Spanjaard zou ook nog soms meegaan op hoogtestage met de renners op hen daar te begeleiden.