Corné van Kessel tekent bij nieuwe ploeg waarvoor hij vanaf 1 januari zal rijden

Corné van Kessel heeft een nieuwe werkgever gevonden.

De 31-jarige Nederlander kreeg bij Tormans CX geen nieuw contract meer. Hij heeft nu een nieuwe werkgever gevonden voor de volgende twee jaar: Deschacht-Hens-Maes. Daar komt vanaf 1 januari de plek van Tom Meeusen vrij die hoogstwaarschijnlijk stopt. In Baal maakt Van Kessel zijn debuut voor zijn nieuwe team.

De laatste cross van de Nederlander dateert al van 1 oktober. Hij brak daarna zijn sleutelbeen op training en werkt nog aan zijn revalidatie. Hij zou vrijdag in Niel zijn wederoptreden maken.

Algemeen manager Guido Verschueren is blij met de komst van de Nederlander." Als ploeg zien we de komst van Corné als een sterke sportieve stap voorwaarts. Hij heeft de afgelopen jaren bewezen een vaste waarde te zijn in de top-10 van het internationale veldrijden. Wij kijken er alvast naar uit om de samenwerking op te starten."

Ook Van Kessel zelf is blij met zijn transfer. "Ik ben blij dat ik tot dit jonge, ambitieuze team kan toetreden. De kansen die ik er krijg wil ik met beide handen grijpen om mij effectief in de top-vijf te manifesteren. Het viel me ook op hoeveel aandacht er wordt besteed aan de samenwerking en communicatie tussen staff en renners."