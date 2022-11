Fem van Empel droomt ervan om ooit een grote ronde te winnen

Fem van Empel is momenteel de te kloppen vrouw in het veld, maar haar ambities liggen ook elders.

"Mijn grootste droom is om ooit een grote ronde te winnen", vertelde Fem van Empel tijdens een persconferentie. "Maar ik weet niet of mijn lichaam dat ooit aankan."

Vanaf 1 januari zal van Empel voor Jumbo-Visma rijden. Daar zal ze bekijken waar haar ambities echt zullen liggen. Voor haar ontwikkeling denkt ze dat het goed is om veel disciplines te combineren. Naast de weg en veld doet ze ook aan mountainbiken. "Maar dat is heel speels. Het is goed voor de cross en ook voor mijn vaardigheden op de weg zou het niet slecht zijn", aldus van Empel.

De weg zal wel vrij nieuw zijn voor van Empel: "Het wordt een grote ontdekkingstocht en zal ergens in juni beginnen. Ik zal er nog alles moeten leren."