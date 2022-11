Had er al eerder een Belgische groterondewinnaar kunnen zijn? Johan Bruyneel denkt van wel

In 2022 won Remco Evenepoel de Vuelta. Hij was de 1e Belgische groterondewinnaar sinds 1978.

Jurgen Van den Broeck was ruim 10 jaar geleden de Belgische groteronderenner. In alle grote rondes eindigde hij minstens 1 keer in de top 10. In de Giro van 2008 eindigde hij 7e. Van den Broeck eindigde 3e in de Tour van 2010 en 4e in die van 2012. In 2011 eindigde hij 8e in de Vuelta.

In 2011 reed Van den Broeck die Vuelta een maand na zijn opgave in de Tour. Na een val in de 9e etappe liep hij een breuk in het schouderblad, 2 gebroken ribben en een klaplong op. Voor die val stond hij nog goed in het klassement.

Volgens Johan Bruyneel had Van den Broeck die Tour zelfs kunnen winnen. Dat vertelde Van den Broeck aan Het Nieuwsblad. Hij ziet dat als een geweldig compliment. Zelf sluit hij ook niets uit. HIj voelde zich goed en veel favorieten waren uitgevallen. Van den Broeck vindt dat hij toen echt goed was.