Italiaanse nummer drie van WK op de weg én het veld gaat opnieuw crossen en komt ook naar België

De Italiaanse kampioene in het veld en de derde van het WK in Fayetteville gaat opnieuw crossen.

Silvia Persico (25) werd in januari in het Amerikaanse Fayetteville derde op het WK veldrijden na Marianne Vos en Lucinda Brand. Op het WK op de weg in Australië werd de Italiaanse ook derde na Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky.

De Italiaanse kampioene in het veld wil nu opnieuw crossen. Dat zal ze al in november doen in Italië tot de Wereldbeker in Val di Sole (17 december). Daarna komt de Italiaanse ook naar België voor de kerstperiode. Vanaf 1 januari rijdt Persico voor UAE Team ADQ.

De Italiaanse kijkt uit naar duels met Pauline Ferrand-Prévot, die ook weer in het veld rijdt. "Ik ben blij om met haar te koersen, want ik heb nog nooit met haar gekoest. Ik hoop om tegen haar te vechten dit veldritseizoen", zei ze aan VeloNews.