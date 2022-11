Sanne Cant na vijfde plaats in Niel: "Vooral plezier en moraal terug gevonden"

Sanne Cant eindigde in de Superprestige in Niel nog eens in de top vijf in een cross.

Sanne Cant kon eindelijk nog eens meestrijden voor de top vijf in een cross en dat was uiteindelijk ook haar plaats aan de finish. “Het was iets helemaal anders dan zaterdag (17de op het EK), ik ben echt heel blij”, zei ze achteraf.

Cant vermeed ook de massale valpartij in het begin van wedstrijd en bleef goed vooraan. “Mijn start was echt super goed, als derde het veld in. Ik dacht al dat ik een valpartij hoorde achter mij. Gelukkig, want het was anders weer een cross geworden van sukkelen en blijven sukkelen.”

Cant eindigde voor het eerst sinds de openingscross in Kruibeke in de top vijf. “Ik heb vandaag vooral het plezier en de moraal terug gevonden en daar was ik vandaag naar op zoek en ik ben blij dat ik dat vandaag gevonden heb en nu hopelijk elke week een beetje beter.”