Tom Meeusen komt met update over het einde van zijn carrière: "Verhaal was sneller vertrokken dan dat ik zelf wou"

Een paar weken geleden kwam plots het nieuws dat Tom Meeusen zou stoppen, hij heeft nu zelf meer uitleg.

Tom Meeusen was er in Niel opnieuw bij, hij werd 27ste, na zijn val in de Nacht van Woerden. Daarna kwam het nieuws dat Meeusen zou stoppen op het einde van het jaar, maar hij zou toch nog door gaan tot het einde van het seizoen.

"Na Amerika, een aantal niet-selecties (voor de Wereldbeker, red. ) en een blessure, was de put te diep om er nog uit te fietsen. Maar na een duwtje van het hele Deschacht-Hens-Maes team is het toch gelukt. Stoppen leek de makkelijkste optie maar ik ben nu blij dat ik weer mag starten en zal ook dit seizoen volledig uit doen. Ik koers al bijna 15 jaar dus die twee maand meer of minder zal het nu ook niet maken", zegt Meeusen op zijn sociale media.

"Ik was mijn ploeg en sponsors even een duidelijke uitleg verschuldigd. Alles gaat ook zo snel in de crosswereld dat zelfs dit verhaal sneller vertrokken was dan dat ik zelf wou, hopelijk lukt het dit seizoen nog een keertje om mee dat tempo te bepalen", zegt Meeusen nog.