Organisatoren veldritten bereid ver te gaan om Van Aert en Van der Poel te strikken: "Impact op de cross"

Vanaf het moment dat Van Aert en Van der Poel weer willen crossen, zullen de organisatoren van veldritten er ook alles aan doen om hen aan de start te krijgen.

Dat onderstrepen enkele organisatoren in Het Laatste Nieuws. Onder meer Francis Bosschaerts van de veldrit in Diegem. "Met of zonder Van der Poel en Van Aert scheelt het algauw vijfduizend toeschouwers", heeft het voor hem vooral te maken met de opkomst van het publiek.

TICKETVERKOOP COVERT STARTPRIJS VAN DER POEL

Eenzelfde geluid bij Koen Monu, die verschillende crossen organiseert. "Ik kondigde op maandagavond aan dat Van der Poel aan de start zou staan en op dinsdagavond hadden we al zoveel tickets meer verkocht, dat de startprijs van Mathieu gecoverd was. Van der Poel brengt extra publiek mee. En na wat Van Aert dit jaar op de weg heeft laten zien, zullen veel mensen hem ook graag een keer in het veld aan het werk willen zien."

Het is nochtans zo dat de cross de jongste tijd weer heel wat volk lokt, ook zonder Van Aert, Van der Poel en Pidcock. "We zullen met z'n allen schrikken welke impact de cross heeft als de grote drie er weer bij zijn", maat Monu zich sterk.