Winnaar van afsluiter Belgisch seizoen kijkt uit naar uitverkocht supportersfeest: "Zonder Covid-maatregelen"

Het einde van het wegseizoen geeft renners de kans om te vieren met de supporters. De winnaar van de afsluiter van het Belgische seizoen gaat dat alvast doen.

Op 11 oktober won Arne Marit in zijn laatste koers in het truitje van Sport Vlaanderen-Baloise de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Een prachtig einde van het seizoen, dat door hem en zijn fans afgerond zal worden met een uitverkocht supportersfeest in Lierde op 19 november.

Het bijeen komen met de mensen die hem steunen, hoort voor de Vlaams-Brabander bij het seizoensslot. "Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en dat was heel goed. Dat is enorm meegevallen. Daarom is er besloten om dit jaar hetzelfde feest te organiseren", verklaart de man die in 2023 de overstap naar Intermarché-Circus-Wanty maakt.

PANELGESPREK

De fans konden zich inschrijven voor een warme maaltijd. Twee bands en een dj zorgen voor de muzikale noot. Uiteraard zal ook Marit zelf aan het woord komen en er vindt ook een panelgesprek plaats met enkele bekende wielergezichten.

"Het zal een feest worden zonder Covid-maatregelen", merkt de renner ook op. "Iedereen kan dus wat langer blijven hangen, het zal er misschien wat losbandiger aan toe gaan. We kunnen vieren zonder ons aan bepaalde regeltjes te moeten houden."