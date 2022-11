Stand Wereldbeker: Sweeck zit Iserbyt op de hielen, Van Empel al twee crossen voor

Na de Beekse Bergen is het bij de mannen opnieuw spannend geworden, bij de vrouwen was het dat al lang niet meer.

Laurens Sweeck won zijn tweede cross in de Wereldbeker op rij in de Beekse Bergen, Eli Iserbyt kon met een vijfde plaats de schade nog beperken na een mindere start. Maar in de stand komt Sweeck wel heel dicht tot bij Iserbyt. De rest volgt al op meer dan een cross achterstand.

Top vijf Wereldbeker mannen 1.Eli Iserbyt 166 punten 2. Laurens Sweeck 162 punten 3. Michael Vanthourenhout 119 punten 4. Lars van der Haar 115 punten 5. Niels Vandeputte 96 punten

Bij de vrouwen won Van Empel eens niet, maar ze werd wel tweede. Ze heeft nu al meer dan twee crossen voorsprong op de tweede. Denise Betsema, de tweede in de stand liet het wat afweten en eindigde pas tiende in de Beekse Bergen. Alvarado schuift daardoor een plaatsje op in de stand. De volledige top acht is ook Nederlands bij de vrouwen.