Marc Hirschi zette als enige iets uniek neer dit seizoen

De Zwitser toonde op sommige momenten zijn klasse dit seizoen.

Marc Hirschi (24) was in 2020 een van de sensaties van het seizoen met een ritzege in de Tour en de Waalse Pijl. Hij verhuisde daarna naar UAE Team Emirates. Daar kon hij niet meteen bevestigen.

Hij won vorig jaar wel een rit in de Ronde van Luxemburg, maar er werd toch meer verwacht van hem. Dit seizoen begon hij met een overwinning in Per Sempre Alfredo in zijn eerste koers.

Hij won tussendoor ook nog de Grosser Preis des Kantons Aargau en de Giro della Toscana. Maar ook zijn laatste koers, de Veneto Classic, won de Zwitser. Hij is daarmee de enige renner die zijn eerste en laatste koers van het seizoen won.

Het zijn niet de grootste overwinningen en niet tegen de beste renners, maar de Zwitser toonde toch nog een paar keer zijn talent dit jaar. Hopelijk kan hij volgend seizoen nog eens bevestigen op het hoogste niveau en de Marc Hirschi van 2020 laten zien.