TotalEnergies tevreden over Peter Sagan: "Hij gaf een boost aan ons team"

Peter Sagan heeft in 2022 bij TotalEnergies zijn 1e seizoen achter de rug. Bij het team zijn ze tevreden over zijn komst.

Na 5 jaar Bora-Hansgrohe koos Peter Sagan voor een avontuur bij het Franse TotalEnergies. Na een jaar zijn ze bij het team tevreden over zijn jaar.

"Hij gaf een boost aan het team", zei ploegmaat Mathieu Burgaudeau aan CyclismActu. "Hij bracht professionalisme en gaf ons kleine tips die ons in de koers kunnen helpen. Ook bracht hij met Specialized goed materiaal."

"Sagan is iemand die niet veel praat", ging Burgaudeau verder. "Net daarom luisteren we naar hem als hij toch iets zegt. Hij vertelt ook geen onzin en heeft het zelden fout. Daarom luisteren we ook aandachtig naar hem. Het is ook heel fijn om zo iemand in je team te hebben en ik denk dat het ervoor zorgt dat je nog meer progressie boekt."