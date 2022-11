Ex-bolletjestruidrager mikt op een nieuwe grote ronde: "Ik vind een grote ronde wel vet"

Ide Schelling reed in 2022 geen grote ronde. Volgend jaar wil hij er wel weer één rijden.

"In 2022 probeerde ik me op de eendagswedstrijden te focussen", vertelde Ide Schelling aan Wielerflits. "Maar dat plan viel in duigen." Schelling moest enkele keren met ziekte afrekenen. Daardoor stond hij meermaals aan de kant.

Omdat Schelling zich op de eendagswedstrijden concentreerde, reed hij een grote ronde niet. Maar in 2023 is hij dat wel van plan: "Ik vind een grote ronde best wel vet."

In 2020 reed Schelling de Vuelta. Een jaar later maakte hij bij Bora-Hansgrohe indruk en versierde hij een Tourselectie en daar reed hij 5 dagen in de bolletjestrui. "Ik zou graag ook eens de Giro willen rijden", aldus Schelling. "Maar ik zal daar niet veel in te zeggen hebben. We hebben verschillende renners die voor een klassement gaan. Maar als ik zou mogen kiezen, ga ik natuurlijk voor de Tour. Dat spreekt voor zich."