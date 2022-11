Serieuze aanpassing parcours wereldbeker Overijse: "Ik vind het parcours nu zelfs beter"

Het parcours van Overijse is al jaren zeer herkenbaar, maar door werken komt daar verandering in. De organisatie werd zo gedwongen om het parcours serieus aan te passen.

Kort na de start was er altijd de beklimming van de Tenotsberg, maar die werd uit het parcours gehaald. Door een herinrichting in Overijse konden enkele straten en dus ook de Tenotsberg niet meer gebruikt worden. Daardoor moest de organisatie het parcours aanpassen.

"Ik vind het parcours nu zelfs beter dan de vorige jaren", vertelde parcoursbouwer Kurt Vernimmen aan Wielerflits. "De renners zullen meer in de weides en de bossen moeten klimmen, wat het parcours zeer selectief maakt."

In het begin van de ronde zit er ook een stevige klim in tot de 1e trappen in het bos. "In de 1e honderden meters liggen er platen met daar matten op, omdat de ondergrond te slecht was. Daarna volgen de bekende passages in het bos en de weides", aldus Vernimmen.

Zondag staat de 6e wereldbekermanche in Overijse op het menu. Eli Iserbyt en Kata Blanka Vas zijn de titelverdedigers.