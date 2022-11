Bradley Wiggins in financieel zwaar weer, zijn ex wil een deel van de koek

Bradley Wiggins heeft al een tijd financiële problemen. Ook zijn ex-vrouw Catherine zou een deel opeisen.

De erelijst van Bradley Wiggins is indrukwekkend, maar na zijn carrière kwam hij in financiële problemen. Zijn 2 bedrijven Wiggins Rights Limited en New Team Cycling Limited liet hij 2 jaar geleden failliet verklaren. Schuldeisers eisten namelijk respectievelijk 750 000 euro en 670 000 euro van de bedrijven op. Samen goed voor zo'n 1,4 miljoen euro. Ondanks de faillissementen blijven de schuldeisers hun geld opeisen.

Zowat de helft daarvan eist 101 Ride Limited op. Zo weet Het Nieuwsblad. Wat blijkt: zijn ex Catherine Wiggins zit achter dat bedrijf. Het koppel ging 2 jaar geleden na 16 jaar huwelijk uit elkaar. De scheiding kan voor Wiggins voor een serieuze financiële kater zorgen.

Wiggins ontkent een groot deel van de schulden, maar hij verkocht al eigendommen voor ongeveer de helft van zijn schulden. Al is dat nog niet genoeg. Mogelijk komt het ook tot een rechtzaak, als Wiggins zijn schulden niet officieel kan weerleggen of terugbetalen.