Britse ploeg van Jesse Vandebulcke komt 400.000 euro tekort door afhaken sponsor en laat rensters vertrekken

Het voortbestaan van de Britse World Tour ploeg komt in het gedrang.

Le Col-Wahoo, een Britse ploeg in het vrouwenwielrennen, ziet één van haar sponsors afhaken. Om welke sponsor het gaat is nog niet duidelijk, maar daardoor komt de ploeg wel 400.000 euro of bijna 50% van het budget tekort voor volgend seizoen.

Daardoor heeft teammanager Tom Varney besloten om zijn rensters en andere werknemers vrij op zoek te laten gaan naar een ander team. “Ik denk dat drie of vier rensters al akkoord zijn met een nieuwe ploeg, wat goed is”, zegt hij bij VeloNews.

“Door afscheid te nemen van de best verdienende rensters, maken we meer kans om door te gaan. We hebben al een aantal gesprekken gevoerd met potentiële geldschieters en er zal snel meer duidelijkheid komen. Het is echter wel een bijzonder vervelende en oneerlijke situatie, vooral omdat het al zo laat is.”

Bij de ploeg rijdt ook één Belgische, ex-Belgisch kampioen Jesse Vandenbulcke. Zij heeft normaal nog een contract tot eind 2024. “Ik neem de leiding niets kwalijk. Ze proberen er alles aan te doen om alsnog een ploeg voor 2023 op te zetten. Ik bekijk waar ik alsnog heen kan. Al wil ik wel een ploeg waar ik in het plaatje pas en niet zomaar een team om een team te hebben”, zegt ze bij Het Nieuwsblad.