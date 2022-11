Tadej Pogačar over tweede plaats in Tour: "Jumbo-Visma had één missie: mij kraken. En dat lukte ze één keer"

Tadej Pogačar is vastbesloten om in 2023 opnieuw voor Tourwinst te gaan.

De Sloveen slaagde er dit jaar niet in om zijn derde opeenvolgde overwinning in de Tour binnen te halen. Hij werd tweede na Jonas Vingegaard. Maar zelf vindt hij die tweede plaats niet heel erg.

"Ik zie mijn tweede plaats in de Tour niet als een verlies. Ik won drie etappes en de witte trui. Als dat een verlies is, is dat de beste manier om te verliezen. We zullen de ervaring die we in deze Tour hebben opgedaan gebruiken in de toekomst als een voordeel", zegt hij bij Cyclingnews.

Jumbo-Visma en koersmentaliteit

Pogačar kraakte in rit 11, met aankomst op de Col du Granon, onder het beukwerk van Jumbo-Visma op de Galibier, de voorlaatste klim. Pogačar reageerde toen telkens op hun aanvallen. "Misschien maakte ik een fout, maar ik deed op dat moment wat ik kon tegenover twee grote rivalen van dezelfde ploeg."

"Ik wilde de groep bij elkaar houden, maar Jumbo-Visma was erg sterk en had een missie: mij kraken. Daar zijn ze één keer in geslaagd. Zo koersen is gewoon mijn manier, vaak gebaseerd op instinct. Soms lukt het, soms niet. Maar ik ga niet veranderen. Ik zal altijd vol gas koersen."