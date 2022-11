Michael Mørkøv duidelijk tegenover ploegleiding: "Ik zou graag meer met Fabio Jakobsen koersen"

De Deen kende na zijn topjaar 2021 een minder seizoen.

Michael Mørkøv kende in 2021 een topseizoen en leidde Sam Bennett naar heel wat zeges en de Deen zorgde mee voor vier overwinningen in de Giro van Mark Cavendish. In 2022 liep het allemaal wat minder voor de Deen.

Hij kwam in de vijftiende rit in de Tour buiten tijd aan na een lange en eenzame strijd achter het peloton. "Nadat ik de Tour verliet, heb ik een lange periode gehad waarin ik moeite had om er echt weer bovenop te komen. Ik had een goed niveau, maar ik miste net de laatste percentages. Daar heb ik het grootste deel van de herfst aan besteed", zei Mørkøv bij Feltet.dk.

Mørkøv en Fabio Jakobsen verloren elkaar tijdens de finale vaak dit jaar. "Jakobsen sprint zonder hulp van anderen. Hij rijdt bijna de leadout voor zichzelf en wint met veel voorsprong. Dat wil ik niet van hem afnemen."

Meer samen rijden met Jakobsen

"Daarom zal ik hem nooit vragen mij 100 procent te volgen als er iets anders is dat voor hem werkt. Maar het is duidelijk dat we een manier zullen moeten vinden waarop we allebei het maximale uit elkaar kunnen halen."

"Ik heb het team in ieder geval verteld dat ik vanaf volgend jaar nog meer met Fabio wil rijden, zodat we samen wat ervaring kunnen opdoen, ook in de kleinere koersen zodat we scherper zijn voor de grootste koersen", besluit de Deen.