Kan het UCI-puntensysteem leiden tot verlies van renners met bepaald profiel? Eerste indruk lijkt helaas van wel

Het puntensysteem van de UCI, met degradatie voor onder meer Lotto Soudal, heeft al veel stof doen opwaaien. Kan dat systeem er zelfs voor zorgen dat renners met een bepaald profiel het peloton moeten verlaten?

Dit is alvast een opinie die in de wielerwereld de ronde doet en ook met ons gedeeld werd. Tijd dus om ons hierover te buigen en dit te analyseren. Het klopt inderdaad dat een kwetsbaarheid in de regelgeving het feit is dat enkel de punten van de tien beste renners van een ploeg meetellen. De sportieve ethiek zou doen vermoeden dat de koers dan wel zelf uitwijst wie die beste tien zouden zijn.

One of the more underrated riders in the peloton. Strong, decent sprint, good stamina. Can potentially even help out in hillier races. If you’re not sure, put him in a testlab. I’m sure you’ll be pleased with the results. Him not being signed by a competitive team makes no sense. https://t.co/wESmeAqjDC — Cyclingtakes (@cyclingtakes) October 5, 2022

Dat strookt echter niet bij de werkelijkheid. Er wordt zo voor een stuk macht aan de ploegen gegeven, want die kunnen vooraf bepalen welke de renners zijn die voor de punten moeten zorgen. Zo is het gebeurd bij Arkéa-Samsic. Dat houdt in dat de rest dan voor die tien renners moet werken. Zelfs als één van de zogenaamde knechten dan goed evolueert in de loop van het seizoen, gaat die geen kansen krijgen om een prijs te rijden.

VICIEUZE CIRKEL

Er moeten immers punten gepakt worden om het behoud te verzekeren. Zo komt een vicieuze cirkel op gang waarbij renners zich niet in de kijker kunnen rijden. Als hun ploeg hen dan geen contractverlenging biedt, zijn er weinig opties om elders aan de slag te kunnen. Dat is bijvoorbeeld het lot van Benjamin - de broer van Tim - Declercq.

© photonews

Midden november is Benjamin Declercq nog op zoek naar een profcontract voor het seizoen 2023. Christophe Noppe, het voorbije seizoen ploegmaat van Declercq, dreigde in hetzelfde schuitje te belanden. Ook hij behoorde niet tot die tien punten scorende renners en bleef lang met vraagtekens over zijn toekomst zitten. Gelukkig versierde hij inmiddels toch nog een contract voor twee jaar bij Cofidis.

BELGEN ZONDER CONTRACT

Naast Declercq zitten ook andere Belgen als Stijn Steels, Xandres Vervloesem, Sander Armée, Kenneth Vanbilsen, Julien Vermote en Timothy Dupont zonder contract. Zeker niet al die gevallen zijn te linken aan het puntensysteem van de UCI, maar het lijkt er alleszins wel op dat het gevaar bestaat om via zulke regelgeving renners kwijt te geraken die wel degelijk hun plek hebben in het peloton.

© photonews

Niet alles aan het degradatiesysteem is slecht. Het deelnemersveld geraakt zo versterkt bij organisatoren van kleine koersen in het najaar, maar er worden dan ook weer toestanden in de hand gewerkt zoals Bryan Coquard die uit de Vuelta - een grote ronde nota bene - stapt om elders punten te gaan verdienen. Ook over dit soort 'strategische opgaves' mogen ze zich bij de UCI eens buigen.

BEDREIGING LOOPBAAN GROOTSTE GEVAAR

Binnen het peloton is het vroegtijdig moeten stopzetten van een carrière door een gevolg van de strijd om het behoud de grootste dreiging. Een oplossing kan zijn om niet langer een beperking in te voeren en een ranking op te maken op basis van punten die door de hele ploeg behaald kunnen worden. Houdt men vast aan die tien beste renners, dan dringt een discussie met de teams zich op zodat iedereen een minimum aan kansen krijgt.