Michael Vanthourenhout wint in Overijse: "Zet deze zege net onder of gelijk met het EK"

Michael Vanthourenhout won de wereldbeker in Overijse. Daarvoor was een beklijvend duel met Tom Pidcock nodig.

Het was een spannend duel tussen Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock. Op het einde maakte Pidcock net wat meer foutjes waardoor Vanthourenhout naar de zege kon rijden. "Ik zet deze zege toch net onder of gelijk met het EK in Namen", vertelde Vanthourenhout in het flashinterview.

"Vandaag was het lastig om het verschil te maken", ging Vanthourenhout verder. "In de technische zones was ik misschien niet beter en bergop was het echt lastig om Pidcock te kunnen volgen."

"Het was moeilijk om geen fouten te maken en ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Hopelijk kan ik deze conditie nog wat aanhouden", sloot Vanthourenhout af.