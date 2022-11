Ian Stannard wordt ploegleider bij voormalige ploeg INEOS Grenadiers, ook coach van DSM komt over

Ploegleiders Servais Knaven, Brett Lancaster en Gabriel Rasch kregen te horen dat ze niet meer in de plannen van het team passen en mochten vertrekken bij de Britse ploeg. Nu heeft het team al twee vervanger voorgesteld.

De Brit Ian Stannard, die in totaal tien jaar reed voor de ploeg, en de Nederlander Dajo Sanders, coach bij DSM, maken de overstap. Stannard won zowel in 2014 als 2015 Omloop Het Nieuwsblad.

Stannard was al ploegleider bij het Britse continentale team Trinity Racing. "Ik heb twee jaar ontzettend veel geleerd bij Trinity, waardoor ik me nu klaar voel voor een rol als sportief directeur. Het is mooi om te zien hoe de ploeg werkt aan de toekomst en ik kijk er ontzettend naar uit om daar onderdeel van te zijn en weer samen te werken met enkele ex-ploeggenoten", zegt hij over zijn overstap.

Dajo Sanders maakt net zoals zijn landgenoot Thymen Arensman de overstap van DSM. "Hij zal een waardevolle toevoeging zijn voor onze coaches", zegt manager Rod Ellingworth. "Dajo heeft een unieke mix van academische kennis, persoonlijke race-ervaring en praktische inzichten als coach."

