Michel Wuyts ziet dat podiumplaats bij profs nog te vroeg komt voor onder meer Nys en Verstrynge: "Had er meer verweer van verwacht"

De Belgische beloften doen dit seizoen vaak mee bij de profs, en dat lijkt nog niet altijd goed te lukken.

Thibau Nys, Emiel Verstrynge, Joran Wyseure en Jente Michels. Het zijn maar een paar van de vele Belgische beloften die dit seizoen ook veel bij de profs uitkomen door een gebrek aan crosssen bij de beloften.

De Belgische beloften doen het in hun categorie, bij de beloften, goed met overwinningen en podiumplaatsen. Bij de profs blijft het bij uitschieters, zoals een zesde plaats van Nys in Overijse en een achtste plaats van Wyseure in Fayetteville.

Maar er zijn ook tegenslagen zoals de 36ste plaats van Nys in Beekse Bergen, een dertiende van Verstrynge in Overijse en een 42ste van Wyseure in Merksplas. Michel Wuyts had gedacht dat ze nu al zouden meedoen voor het podium.

"Ik had er meer verweer van verwacht. Ik dacht aan een podiumplaats bij de profs. Te vroeg, blijkbaar. Op die leeftijd won Van Aert veertien profcrossen. Van der Poel deed op zijn negentiende even goed: elf stuks met een wereld­titel in Tabor als klapstuk. Van dat niveau zijn de jongeren van nu niet. Dat is geen oneer. Fenomenen van dat niveau worden maar om de vijftien jaar geboren", zegt Wuyts bij HLN.