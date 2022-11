Nairo Quintana zoekt nog een ploeg voor 2023: "Ik sluit een terugkeer naar Movistar niet uit"

Nairo Quintana zoekt nog altijd een ploeg voor 2023. Hij laat heel wat opties open.

Bij een Granfondo in Colombia sprak Nairo Quintana met de pers. Daar vertelde hij dat hij in de WorldTour zal bijven. Aan het persbureau EFE vertelde de Colombiaanse klimmer nog wat meer: "Ik sluit een terugkeer naar Movistar niet uit. Het is een van de opties en ik heb nog altijd een goede relatie met mensen van dat team. Ook vierden we samen verschillende successen."

Het is de vraag of Quintana effectief naar Movstar zal kunnen gaan. De Spaanse ploeg heeft zijn ploeg immers al rond. Al trokken ze met Fernando Gaviria, Ruben Guerreiro en Ivan Romeo slechts 3 renners aan.

Quintana zoekt nog altijd een ploeg nadat zijn contract bij Arkéa-Samsic niet werd verlengd. Dat was het gevolg van zijn tramadolzaak. In de Tour de France testte hij positief op dat product. Tramadol stond niet op de dopinglijst, maar de UCI verbied het wel, omdat het een sterk slaapmiddel is. Quintana ging nog in beroep bij het TAS, maar zijn 6e plaats werd geschrapt.