Victor Campenaerts sluit het jaar af met enkele ritten op Zwift en ook vragen stellen kan

Victor Campenaerts kondigde maandag aan dat hij op Zwift, een online fietsprogramma, een aantal ritten zal organiseren.

In totaal komen er 5 races en ook 6 social rides waarin vragen gaan kunnen worden gesteld. Ook wie niet deelneemt zal via het YouTube-kanaal van Campenaerts vragen kunnen stellen.

Ook op kerstavond en ouderjaarsavond zal aan de familie kunnen worden ontsnapt om samen met Campenaerts te kunnen rijden.

End 2022 on a high note and join the Vocsnor Racing Series on Zwift! There will be races as well as social rides with Q&A 😉 pic.twitter.com/tLB1Aza5CV