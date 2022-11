Wielerfilosoof Guillaume Martin vreest dat Tour de France in juli niet meer mogelijk zal zijn door klimaatopwarming

De Fransman vreest dat de klimaatopwarming ook invloed kan hebben op de wielersport.

Guillaume Martin is afgestudeerd als filosoof en schreef al twee boeken. De Franse klimmer is echter ook bezorgd over het klimaat. "Tijdens de coronacrisis zagen we al dat de koers als niet-essentieel werd beschouwd. Wielrennen is een vorm van luxe in een amusementsmaatschappij", zegt hij bij Reporterre.

Martin maakt zich ook zorgen over de hitte tijdens grote rittenkoersen zoals de Tour en de Vuelta. Vooral de Vuelta van vorig jaar was extreem warm. "Ik herinner me een etappe waarin mijn snelheidsmeter vijf uur lang niet onder de 33°C ging. Gemiddeld zaten we rond de 39°C terwijl we aan het klimmen waren."

"Heel concreet roept dit in de wielerwereld de vraag op wanneer, op welk moment in het jaar, wedstrijden georganiseerd moeten worden. Ik weet niet zeker of de Tour de France in juli kan blijven gereden worden. De gezondheid van renners en toeschouwers komt in het gedrang."

Ecologische voetafdruk

Ook de ecologische voetafdruk van het wielrennen, met veel reizen, de vele motoren en auto's tijdens de koers en voeding die in plastic wordt verpakt. Toch ziet Martin verbetering. "We proberen zo weinig mogelijk schade aan te richten, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen te gebruiken of wat meer de trein te nemen. Maar is het genoeg? Daar ben ik niet zeker van."