Iljo Keisse over verlies van zijn vrienden in de koers: "Het is nooit echt verwerkt geweest"

De carrière van Iljo Keisse zit er officieel op en hij kwam nog eens terug op zijn grootste dieptepunten.

Iljo Keisse (39) sloot afgelopen week zijn wielercarrière af met een derde plaats in de Zesdaagse van Gent samen met Jasper De Buyst. Keisse maakt heel wat mee in zijn carrière en verloor ook heel wat vrienden.

In de reeks 'Het Scheldepeloton' kwam het verhaal van de vriendengroep van Keisse, met Wouter Weylandt, Dimitri De Fauw, Kurt Hovelijnck en Bert De Backer al uitgebreid aan bod. De Fauw stapte uit het leven in 2009, Kurt Hovelijnck overleefde een zwaar ongeval op training in 2009 en Weylandt overleed in 2011 na een val in de Giro.

In 2006 was Keisse ook getuige van de dodelijke smak van Isaac Galvez tijdens de Zesdaagse. "In mijn lange carrière zijn er veel dingen gebeurd die je normaal niet tegenkomt op jonge leeftijd en ook allemaal gerelateerd aan het wielrennen", zegt hij in De tafel van Vier.

Keisse dacht nooit echt aan stoppen; "Het is nooit echt verwerkt geweest, niks. Ik heb altijd gewoon verder gedaan. Dat was mijn uitlaatklep. Maar tegelijkertijd blijf je wel in dat wereldje waarin je vrienden verliest. Op een bepaald moment besef je wel: 'Ik doe een sport waarbij je je leven kan verliezen.' Ik had dat besef altijd meer op de weg dan op de piste."