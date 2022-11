Olympisch wegkampioene Anna Kiesenhofer wil opnieuw volop inzetten op het wegwielrennen

De Oostenrijkse zou haar job als leerkracht opzij willen zetten om opnieuw volop op de weg te gaan rijden.

Uit het niets werd de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer (31) Olympisch kampioen op de weg. En dat vooral door het misrekenen van de Nederlandse ploeg. En Kiesenhofer reed tot nu eigenlijk bij de amateurs.

Kiesenhofer reed in 2017 al een jaar bij Lotto Soudal. De Oostenrijkse koerste verder, maar werkte ook verder aan haar carrière als wiskundige en leraar. Dit jaar reed Kiesenhofer de Vuelta als gast voor Soltec Team en deed bijna haar stunt van de Spelen nog eens over. In de vierde rit reed ze 155 kilometer solo en ze werd maar bijgehaald op 1,5 kilometer van de streep.

De Oostenrijkerse zou tot de twaalf rensters behoren tot het team van B&B Hotels, waarbij ook Frans kampioene Cordon-Ragot zou behoren, dat meldt VeloNews. Maar zoals bekend zijn de financiën van de Franse ploeg nog altijd een probleem en is het nog atlijd wachten op nieuws.