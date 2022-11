Straffe toer in Benidorm, dat als nieuwkomer op de kalender Mathieu van der Poel strikt: "Heel belangrijk"

Mathieu van der Poel heeft zijn veldritprogramma bekendgemaakt en daaruit blijkt dat Benidorm hem mag verwachten op 22 januari.

In Benidorm zal voor het eerst een Wereldbekermanche georganiseerd worden. Het is zeker een uitdaging om voor zo'n eerste editie een zo sterk mogelijk deelnemersveld samen te stellen. De aanwezigheid van Van der Poel is op dat vlak een schot in de roos. Bij de vrouwen strikte de organisatie dan weer Silvia Persico, die dit jaar doorbrak in het wegwielrennen en brons veroverde op het WK op de weg.

STERREN VAN DE WEG EN HET VELD

"Dat Mathieu van der Poel en Silvia Persico naar de Wereldbekercross in Benidorm komen, is heel belangrijk", zegt Pascual Momparler op de site van de veldrit van Benidorm. De Spaanse wielercoach is één van de drijvende krachten achter de organisatie. "Eén van onze doelen is om de beste renners en rensters aan te trekken. In dit geval zijn dit de sterren van zowel het wegwielrennen als het veldrijden."

"Hun aanwezigheid zal ons in staat stellen om in hun landen te communiceren hoe goed het is in Benidorm", vervolgt Momparler. "Het zal fans fan over de hele wereld aanmoedigen om van de wedstrijd te komen genieten."