Astana verlengt contract van ouderdomsdeken en jonge renner

De twee Kazachen rijden ook volgend jaar voor Astana.

Andrey Zeits (35) en Gleb Brussenskiy (22) rijden volgend jaar allebei voor Astana. Zeits rijdt al bijna zijn hele carrière, sinds 2008, bij Astana. Enkel in 2020 en 2021 maakte hij een uitstapje naar BikeExchange.

Brussenskiy rijdt sinds vorig jaar voor de profploeg van Astana. De Kazach werd dit jaar Aziatisch kampioen bij de beloften en eindigde 15de in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst.

Zeits won in zijn carrière één keer, een rit in de Ronde van Hainan in 2015. Dit jaar werd hij nog achtste in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en reed hij de Tour.