De cijfers bevestigen het beeld van de cross: het kwartet van het moment staat ook aan de leiding in de UCI-ranking

We zien veelal dezelfde namen op het podium in het veldrijden. Dat zien we ook terug in de UCI-ranking.

Bij elke klassementscross zagen we telkens dezelfde 4 renners op het podium. Dat zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Voor de zege gaat het telkens tussen hen. Enkel afgelopen weekend werd die trend doorbroken. Tom Pidcock werd 2e in Overijse. Later kunnen daar nog namen bijkomen, als ook Wout Van Aert en Mathieu van der Poel erbij komen. De trend van de afgelopen maanden zien we ook duidelijk in de UCI-ranking. 1. Eli Iserbyt: 3130 punten 2. Michael Vanthourenhout: 2928 punten 3. Lars van der Haar: 2478 punten 4. Laurens Sweeck: 2415 punten 5. Tom Pidcock: 1718 punten Fem van Empel domineert op dit moment bij de vrouwen, maar dat vertaalde zich nog niet in de UCI-ranking. Momenteel moet ze Lucinda Brand nog voor zich dulden. Verder zijn er weinig verrassingen in de top 5. Ceylin del Carmen Alvarado kan dit seizoen opnieuw goede resultaten voorleggen en dat leidde tot een grote sprong op de ranking. 1. Lucinda Brand: 2890 punten 2. Fem van Empel: 2703 punten 3. Denise Betsema: 2282 punten 4. Puck Pieterse: 1975 punten 5. Ceylin del Carmen Alvarado: 1735 punten