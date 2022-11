Kurt Van de Wouwer over twee nieuwkomers: "Niet meest opvallende namen, maar verdienen hun plekje"

Lotto-Soudal (straks Lotto-Dstny) kondigde woensdag twee nieuwe klimmers aan.

De Duitser Johannes Adamietz (24) en de Argentijn Eduardo Sepulveda (31) komen de Belgische ploeg versterken. Beide zijn klimmers en op dat vlak had het team wel nog wat versterking nodig.

Sportief manager Kurt Van de Wouwer is blij met de twee versterkingen. "Deze twee renners zullen ons team meer body geven in koersen met veel hoogtemeters. Het zijn misschien niet de twee meest opvallende namen, maar ze zijn hun plekje in ons team meer dan waard", zegt hij.

"Sepulveda heeft veel ervaring en is zeer ambitieus om resultaten te behalen in de vlucht. Hij weet ook wat het betekent om voor een leider te werken. Adamietz heeft zichzelf getoond als een continentale renner bij de profs. We geloven dat hij zich nog kan verbeteren en groeien en hij zal helpen in dit proces.”