Van den Spiegel over Val di Sole: "In 2021 show van Van Aert en Pidcock, in 2022 terugkeer Mathieu van der Poel"

Val di Sole is sinds vorig jaar een heel aparte veldrit. Van Aert won toen in Italië. Mathieu van der Poel gaat er dit jaar meedoen.

In een persbericht van de organisatoren van Val di Sole, met een vooruitblik naar de tweede editie, kwam ook Flanders Classics-CEO Tomas Van den Spiegel aan het woord. "Het succes van vorig jaar bewijst dat Val di Sole het potentieel heeft om een nieuwe klassieker te worden in de Wereldbeker. We zijn er zeker van dat we weer heel wat publiek zullen zien, met deze keer ook fans uit België en Nederland."

In 2021 waren er immers nog beperkingen vanwege de pandemie. Wat een sportief spektakel niet uit sluit. "De kampioenen uit het veldrijden gaan graag de strijd aan in de sneeuw. Dat hebben ze vorig jaar achteraf verklaard. In 2021 kregen we een show te zien van toppers als Vos, Van Aert en Pidcock."

UITSTALRAAM

Voorlopig hebben Van Aert en Pidcock nog niet toegezegd om dit jaar opnieuw deel te nemen. Wie dat wel reeds gedaan heeft, is Mathieu van der Poel. "In 2022 kunnen we niet wachten op de terugkeer van Mathieu van der Poel na zijn fysieke problemen. We kijken uit naar Val di Sole, met een veldrit die weer een mooi uitstalraam zal zijn."