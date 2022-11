Al enkele mooie namen melden zich voor de 2e Fun Ride van de BCEC

Voor de 2e Fun Ride van de Belgian Cycling eSports Championships gaan ze naar de witte grindwegen in Toscane. Ze noemen het de Strade Sufferfest.

Pienza zal het decor zijn en het virtuele parcours telt 235 hoogtemeters, verspreid over 8,2 km die de renners 2 keer zullen afleggen.

Al enkele mooie namen zullen aan de start staan. Zo zal Victor Campenaerts er sowieso al bij zijn. Ook Xandro Meurisse werd al bevestigd.

⚡️Not only @VCampenaerts and @Xandro_Meurisse will ride the Fun Ride on the Strade Bianche course on Sunday. 🇮🇹 @vukaracing and @EleanorWiseman are also taking part. 🙌 Are you ready for it? 💪 #BCEC #VirtualGlory pic.twitter.com/d30j0uriTQ