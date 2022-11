Astana bindt de wereldkampioen beloften 2 jaar langer aan zich

Yevgeniy Fedorov kroonde zich in Wollongong tot wereldkampioen bij de beloften. De Kazach was toen al aan zijn 2e seizoen bij Astana bezig. Daar komen nog eens 2 seizoenen bij. Fedorov verlengde zijn contract tot eind 2024.

"De voorbije 2 seizoenen waren speciaal door corona", aldus Fedorov in het persbericht. "Maar er is wel veel werk verricht en ik kon al heel wat ervaring opdoen. Zo mocht ik met de Vuelta al mijn 1e grote ronde rijden. De resultaten beginnen ook te komen."

"Hij heeft een groot potentieel", vertelde teambaas Alexander Vinokourov over Fedorov. "Ook is hij bereid om onvermoeibaar te werken. Daarom zal het niet zo lang meer duren vooraleer zijn 1e echte serieuze resultaten zullen komen."

