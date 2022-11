Fabio Jakobsen houdt het bij rijden op de weg: "Vind baanwielrennen niet het leukste wat er is"

De Europese kampioen zal niet snel te zien zijn in een andere discipline.

Fabio Jakobsen werd in augustus voor het eerst Europees kampioen op de weg. Veel van zijn collega's maken in de winter een uitstapje naar het veld of de baan, maar de Nederlander gaan we daar niet snel zien.

Baanwielrennen had hij nog overwogen, maar daarvoor vindt hij het nu te laat. Ik ben een duursporter die aan het einde over een goede sprint beschikt. "Maar als ik nu een sprintje tegen Harrie (Lavrysen, wereld- en olympisch kampioen sprint, red.) zou rijden op de baan, legt hij mij er gegarandeerd op", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Ik vind baanwielrennen ook niet het leukste wat er is. Vroeger heb ik ook op schaatsen gezeten, maar heel de tijd hetzelfde rondje rijden is niet echt iets voor mij. Hetzelfde geldt dus voor baanwielrennen. Veldrijden heb ik ook wel eens geprobeerd, maar daar was ik niet zo goed in", zegt de Nederlander nog.