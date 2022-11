Jesse Vandenbulcke hoopt snel haar nieuwe team bekend te maken

Jesse Vandenbulcke kreeg vorige week te horen dat haar ploeg Le Col-Wahoo ermee stopt. Sindsdien is ze naarstig op zoek om een nieuw team te zoeken.

Het kwam voor Jesse Vandenbulcke als een donderslag bij heldere hemel: haar Britse team Le Col-Wahoo besliste door financiële problemen om ermee te stoppen. Zelf vindt ze dat jammer, vertelde ze aan Het Nieuwsblad. Ze vond er een unieke sfeer terug. De beste die ze in een team al had meegemaakt. Daardoor had ze ook eerder dit jaar voor 2 jaar bijgetekend.

Maar Vandenbulcke moet dus op zoek naar een nieuwe ploeg. De voorbije week was ze al in contact met verschillende ploegen. Daar hoort onder meer Duolar-Chevalmeire bij, maar Vandenbulcke is er nog niet uit. Er zijn volgens haar verschillende kandidaten, waaronder ook een WorldTour-ploeg. Ze gaat alles wikken en wegen en hoopt om volgende week haar nieuwe team kenbaar te maken.