Nairo Quintana heeft nog altijd geen ploeg, Intermarché en EF Education ontkennen interesse

De Colombiaan wordt elke dag wel weer aan een nieuwe ploeg gelinkt, maar dat wordt elke keer weer ontkent door die ploegen.

Nadat Nairo Quintana zijn contract bij Arkea-Samsic verbrak is Nairo Quintana nog altijd een vrij renner zonder ploeg. De Colombiaan werd onder meer gelinkt aan het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert en het Amerikaanse EF Education-EasyPost.

Maar Aike Visbeek, performance manager bij de Belgische ploeg en Jonathan Vaughters teammanager van EF Education-EasyPost reageerden allebei op sociale media op het gerucht.

Aike Visbeek reageerde: "Ik ben nauwelijks hersteld van het terugbrengen van de rust na Cristiano’s vermeende komst, en nu hebben we Nairo…", zei Visbeek. Vaughters reageerde dan weer. "Uh. Hmm. Dit is de eerste keer dat ik hier van hoor. Het zou lastig kunnen worden, aangezien ons rooster voor volgend seizoen al vol is."

Waar de toekomst van Quintana dan wel ligt, is nog niet duidelijk. Een mogelijke terugkeer naar Movistar is ook nog altijd een mogelijkheid.

Am barely recovered from calming things down around Christiano's proposed arrival and now we have Nairo.... — Aike Visbeek (@AikeVisbeek) November 24, 2022