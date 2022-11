Hoe WK veldrijden in Fayetteville alsnog had gekund en Van Aert niet van plan is zelfde stap als Evenepoel te zetten

Wout van Aert nam deze week de tijd om te praten met de pers. Dat hij in Fayetteville aan het WK veldrijden niet meedeed, kwam ter sprake in een gesprek met 'BICI Pro'.

Bij de Italiaanse site komt Van Aert terug op het feit dat hij vlak voor de start van Vlaanderens Mooiste moest afhaken door Covid-19. "Als ik twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen had geweten dat ik Covid had opgelopen, was ik wellicht nog naar het WK veldrijden in de Verenigde Staten gegaan. Een beetje spijt heb ik daar dus wel van, maar ik heb graag een goed gestructureerd plan."

Van Aert geraakte snel hersteld en werd nog tweede in Parijs-Roubaix. Het was het begin van wat toch nog een goed seizoen werd, al stonden zijn prestaties zeker in het najaar in België enigszins in de schaduw van die van Remco Evenepoel. De wereldkampioen besloot onlangs om zich te gaan nestelen in Spanje.

70 PROCENT VAN HET JAAR WEG VAN HUIS

Voor Van Aert is zoiets niet aan de orde. "Ik ben absoluut niet van plan om België te verlaten. Ik woon graag dicht bij mijn familie. Vorig jaar sliep ik meer dan 200 nachten weg van huis, 70 procent van het jaar. De overige 30 breng ik graag thuis door."