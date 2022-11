Niet zeker of Sander Armée wel blijft koersen: "Of ik wielrenner blijf, hangt af van welke job ik eerst vind"

Sander Armée is één van de Belgen zonder contract. Waar ligt zijn toekomst, in het wielrennen of daarbuiten? Beiden zijn realistische opties.

Na zijn zeven jaar bij Lotto reed Armée één jaar bij Qhubeka. Nadat dat verhaal stopte kon de Leuvenaar terecht bij Cofidis. De Franse ploeg verlengde zijn contract niet. Nu is het voor Armée dus opnieuw zoeken naar een nieuwe ploeg. Een zoektocht die voorlopig die nog niets opgeleverd heeft.

De plekjes in het peloton zijn duur

"De plekjes in het peloton zijn duur. Mijn manager zoekt nog altijd naar een team voor mij, ik sta voor alles open", houdt de man die binnenkort zijn 37ste verjaardag viert er in een reactie bij Sporza de moed erin. "Ik ben ook aan het kijken voor andere jobs."

Armée is dus vast van plan om volgend jaar erg actief te blijven, of dat nu als wielrenner is of niet. "Voordat ik profrenner werd, heb ik vastgoed gestudeerd. Werken in die sector spreekt me ook aan. Of ik wielrenner blijf, hangt af van welke job ik eerst vind."