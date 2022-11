Renster Jumbo-Visma trekt bij aankondiging wielerpensioen aan alarmbel omtrent anorexia in de koers

Een renster van Jumbo-Visma heeft haar wielerpensioen aangekondigd, maar wilde vooral anorexia aankaarten als een groot probleem in het wielrennen.

De nog maar 25-jarige Aafke Soet is gestopt met wielrennen. De laatste jaren kwam de Nederlandse al niet veel meer in actie. Ze voelde niet bepaald de nood om haar afscheid aan te kondigen, wel om het onderwerp anorexia bespreekbaar te maken.

"Ik heb anorexia gehad. Ik had vijf jaar lang een eetstoornis. Toen ik opnieuw rust in het hoofd had, kon ik de dingen weer helder zien. Ik vind het triest hoe veel van mijn collega's hier ook van afzien", meldt Soet dat ze zeker niet de enige is die hier last van heeft.

De ziekte brengt een heel moeilijk proces met zich mee. "Van ongezonde en ongelukkige gedachten, het verlange naar ongezonde idealen en ermee moeten omgaan dat je lichaam verandert. Ik doe een oproep: kijk om je heen en wees alert! Durf te vragen om hulp!"