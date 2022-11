Gewonnen spel voor Puck Pieterse na valpartij - één van de velen in Hulst - en kettingprobleem voor Van Empel

Valpartijen, valpartijen en nog eens valpartijen in Hulst. Puck Pieterse en Fem van Empel gingen met mekaar de strijd aan om de overwinning, tot laatstgenoemde zelf na een val heel wat tijd verloor. Door België-Marokko op het WK voetbal begonnen de vrouwen er al heel vroeg aan in Hulst.

Leidster in de Wereldbeker Fem van Empel nam meteen een goede start, terwijl veel van haar collega's al snel onderuit schoven. Daar was ook Sanne Cant bij. Het was dan ook een vettige en natte ondergrond in Hulst. Onder meer in een verraderlijke afdaling was valpartij na valpartij te noteren. Wat een chaos!

Ook Van Empel bleef niet helemaal foutloos en Pieterse zag haar kans om op de hellingen haar klimbenen te demonsteren. Bovendien haalde laatstgenoemde in de afdalingen een goed technisch niveau. Achter Pieterse en Van Empel reden de andere dames na twee ronden al op een minuut.

LANG LOPEN VOOR VAN EMPEL

Ook vooraan zou de spanning verdwijnen, nadat Van Empel onderuit ging in een afdaling en ook nog eens met een kettingprobleem te maken kreeg. Gevolg: ze moest lang lopen tot aan de materiaalpost en moest zo ook pakweg een minuut toegeven op de leidster in de koers. Van Empel behield wel haar tweede plek, Van Anrooij reed op positie 3 rond.

Volledig foutloos blijven was ook voor Pieterse onbegonnen werk, maar met die ruime marge had ze gewonnen spel. De overwinning was een terechte beloning voor haar na een technisch fraaie cross. Van Empel en Van Anrooij hielden respectievelijk hun tweede en derde plaats vast. Norbert Riberolle werd een knappe zesde.