Nog meer veldritten gereden: zegevierende Silvia Persico bij rentrée, podiumplaats voor Belg in Frankrijk

Het was niet enkel in Kortrijk dat zaterdag een veldrit op het menu stond. De rentrée van Silvia Persico in het veld was meteen goed voor een overwinning en in Frankrijk kon ook een Belg zich aan een resultaat optrekken.

In de GP Val Fonatanabuona, een Italiaanse C2-cross, meldde Silvia Persico zich aan de start. Het was de eerste veldrit van het seizoen voor de vrouw die dit jaar zowel in het veld als op de weg derde werd op het WK. Ze liet meteen zien dat ze het veldrijden nog lang niet verleerd is. Persico stak er ver bovenuit in dit deelnemersveld en reed zelfs haar eerste achtervolgster op bijna twee minuten. Aan de finish had Persico een voorsprong van 1'52" op Asia Zontone. Carlotta Borello werd derde op 2'34". Een volledig Italiaans podiuim, net als bij de mannen. In de mannenwedstrijd won Federico Ceolin. MEISEN WINT IN GERNELLE Ook in het Franse Gernelle stond er een C2-veldrit op het programma. Daar was de Belg Sander De Vet aan de slag en die streed mee voor de overwinning. Uiteindelijk kon hij Marcel Meisen en Joshua Dubau wel net niet bijhouden. Meisen won de cross. De Vet kwam acht seconden na de winnaar als derde over de streep.