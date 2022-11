Trek-Segafredo maakt binnenkort zijn nieuwe tenues voor volgend seizoen bekend

Trek-Segafredo zal komende donderdag, op 1 december, zijn nieuwe shirts voor volgend seizoen officieel voorstellen. Dat meldt de ploeg op zijn sociale media. Dit jaar werd voor een volledig wit tenue gekozen, dat in de Tour werd ingeruild voor een volledig blauw.

In de korte video die de ploeg publiceerde, zijn accenten van blauw en oranje te zien. De ploeg lijkt weer voor een volledig andere look te kiezen. Qua renners zal de ploeg er niet veel anders uitzien.

Natnael Tesfatsion, Mathias Vacek en Thibau Nys zijn de enige nieuwkomers bij de ploeg. Verder vertrokken ook Brambilla en Moschetti naar Q36.5 Pro Cycling (Qhubekha) en Egholm naar Restaurant Suri - Carl Ras.

Verder rijden bij Trek-Segafredo ook nog de Belgen Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde.

Save the date!



Our 2023 kit launch is coming on December 1st 👀 pic.twitter.com/HQQjJVkJ0J