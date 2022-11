Wegrenners baas in De Panne Beach Endurance Race: Van Lerberghe verslaat Dupont, ook Merlier in top vijf

Heel wat wegrenners kunnen zich ook in het zand uit de slag trekken. De De Panne Beach Endurance Race heeft dat nog eens aangetoond.

Dat is een jaarlijkese mountainbikewedstrijd op het Belgische strand, die ook even de grens met Frankrijk oversteekt. Het is een race van 52 kilometer. Er staan vaak heel wat wegrenners aan de start en die doen het meestal ook behoorlijk goed.

BELGISCH KAMPIOEN STRANDRACEN GEKLOPT

Dat was dit jaar niet anders. Bij de mannen palmden de wegrenners de volledige top vijf in. Bert Van Lerberghe, renner bij Quick-Step, versloeg Timothy Dupont voor de overwinning. Dupont is de Belgisch kampioen strandracen en is nog op zoek naar een contract bij een ploeg voor het volgende wegseizoen.

Jordi Warlop, Tim Declercq en Tim Merlier maakten de top vijf compleet. Bij de vrouwen won Grace Verbeke, ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen, voor het vierde jaar op rij.