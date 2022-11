📷 Zo kan je dus ook een wegseizoen voorbereiden: Intermarché-duo maakt ritje in de sneeuw

Madis Mihkels was dit jaar al stagiair bij Intermarché-Wanty-Gobert en begint volgend jaar aan zijn eerste volwaardig seizoen bij de Belgische wielerploeg. Voor Rein Taaramäe zal dat het derde opeenvolgende seizoen bij het team worden.

Ze hebben allebei iets gemeen: ze hebben beiden de Estse nationaliteit. Niet onlogisch dat ze zich momenteel in hun thuisland aan het voorbereiden zijn op het nieuwe wegseizoen, maar het levert wel een bijzonder plaatje op. Intermarché heeft immers een foto gepost van hun trainingsrit op sociale media.

Rein Taaramäe & Madis Mihkels are preparing the new season in Estonia ❄️ pic.twitter.com/v0sRo5TASq