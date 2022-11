5 Belgische teams aan de start van de GP La Marseillaise

De GP La Marseillaise heeft de ploegen voor 2023 bekendgemaakt. Daar zitten ook 5 Belgische ploegen bij.

7 WorldTour-ploegen zullen de GP La Marseillaise rijden. Het gaat om de Franse ploegen AG2R Citroën, Arkéa-Samsic, Groupama-FDJ en Cofidis en de ploegen EF Education-EasyPost, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty.

Er zullen nog 3 andere Belgische ploegen aan de start staan. Dat zijn Lotto Dstny, Team Flanders-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauces WB. Ook de procontinentale ploegen B&B Hotels-KTM, TotalEnergies, Equipo Kern Pharma, Israel-Premier Tech, Uno-X zullen aan de start staan. Over de deelname van B&B Hotels zijn door sponsorproblemen nog wat twijfels, maar ze schreven zich wel in voor de openingswedstrijd in Frankrijk.

Daarnaast werden ook de continentale ploegen Go Sport-Roubaix Lille Métropole, Nice Métropole Côte d’Azur, St-Michel-Auber 93 en U Nantes Atlantique bekendgemaakt.

In 2022 won Amaury Capiot de GP La Marseillaise. Dat was zijn 1e profzege uit zijn carrière.