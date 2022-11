De Knegt legt Wereldbeker-regel uit: "Denk dat iedereen wel snapt dat ik Van der Poel niet aan de kant laat staan"

De Wereldbeker-regels aangaande het selecteren van renners zorgt voor discussie. Van der Poel is uiteraard geselecteerd voor de Wereldbeker in Antwerpen, maar dat betekent meteen ook dat er in de Nederlandse selectie geen plek is voor Joris Nieuwenhuis.

Elk land mag maximaal de acht best geplaatste renners meenemen naar een Wereldbekercross indien die in de toop 50 staan. Hiervoor wordt beroep gedaan op de rangschikking van de week voordien. Afhankelijk van de situatie zijn er nog één of meer aanvulplekken. Nederlands bondscoach Gerben De Knegt laat zich over dit systeem uit bij Inside-Out, het magazine van de KNWU.

RECHTVAARDIGER DAN VORIGE REGELING

"Het is rechtvaardiger dan de vorige regeling, waarbij iedereen in de top 50 een startplek kon opeisen. Dat betekende dat er op een bepaalde dag bij de mannen 22 Belgen aan de start van een wereldbeker stonden. Dit is een beter systeem en eerlijk gezegd is komend weekend de eerste keer dat het voor ons wat begint te wringen, omdat we Joris Nieuwenhuis er graag bij gehad hadden."

Dat gaat nu niet, ondanks dat Nieuwenhuis prima bezig is. Die komt de top 50 ingedoken, maar dat was vorige week nog niet het geval. "Ik denk dat iedereen wel snapt dat ik Mathieu van der Poel als potentiële winnaar niet aan de kant laat staan. Vanaf volgende week staan ze allebei weer in de top 50. Maar dan rijdt Mathieu dus niet. Dan kan ik weer een andere renner een kans geven."