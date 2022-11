Een schokkend verlies: Davide Rebellin, pas gestopt met koersen, overleden na aanrijding met vluchtmisdrijf

De wielerwereld krijgt te maken met een schokkend verlies. Davide Rebellen is overleden na een aanrijding met vluchtmisdrijf. De Italiaan was nog maar pas gestopt met koersen.

Italiaanse media melden het overlijden van Rebellin, die 51 is geworden. Zijn liefde voor de fiets was zo grenzeloos dat ze ook zijn einde is geworden. Rebellin was aan een fietstocht bezig toen hij aangereden werd door een vrachtwagen: een ongeval dat hem van het leven zou beroven.

ZOALS SCARPONI

De chauffeur van de vrachtwagen zou vluchtmisdrijf gepleegd hebben. Deze onverwachte klap zal in Italië ook doen denken aan het overlijden vijf jaar geleden van Michele Scarponi, die eveneens stierf na een aanrijding. Wij wensen alvast de familie, vrienden en alle naasten van Davide Rebellin veel sterkte.

Waar andere renners door het ouder worden afscheid moesten nemen van het wielrennen, stelde Rebellin dat zo lang mogelijk uit. De man die in 2004 zowel Amstel Gold Race, Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik won, bleef jaar na jaar maar doorgaan. Tot hij dit seizoen toch besloot dat het genoeg was. Op 16 oktober reed Rebellin zijn laatste koers in de Veneto Classic.