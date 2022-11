Fusie tussen Androni Giocattoli en Zuid-Amerikaanse ploeg in de maak

Manager Gianni Savio wil met Drone Hopper-Androni Giocattoli een doorstart maken. Volgens hem staan ze op het punt om met een andere ploeg te fusioneren.

Drone Hopper-Androni Giocattoli bevindt zich in zwaar weer. Door financiële problemen zouden ze geen profploeg meer kunnen blijven. Manager Gianni Savio zei eerder al dat ze voor 2023 een doorstart op continentaal niveau zouden gaan.

"Het is onze bedoeling om via een overgangsjaar op continentaal niveau in 2024 op profniveau terug te keren", herhaalde Savio zijn woorden bij tuttobici nog eens. "Als de laatste details klaar zijn, gaan we met een Zuid-Amerikaans team samen voor een licentie op continentaal niveau. Dat zal een project met vooral Colombiaanse, jonge en veelbelovende renners zijn."

"Ik heb nog steeds even veel enthousiasme als 30 jaar geleden toen ik begon", ging Savio verder. "Koers blijft mijn passie en mijn terugkeer naar Zuid-Amerika betekent de viering van het continent, waar ik tal van talenten heb ontdekt. Denk maar aan Egan Bernal."