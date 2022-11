Lotto Soudal neemt in de zomer deel aan wedstrijd in Roemenië

Lotto Soudal zal in 2023 aan de start van een Roemeense rittenkoers staan. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

In 2023 zal Lotto Soudal (in 2023 Lotto Dstny, red.) aan de start van de Sibiu Tour staan. Dat is een rittenkoers in Roemenië. Die zal vanaf 6 tot en met 9 juli doorgaan.

Afgelopen seizoen reed Lotto Soudal ook al de Sibiu Tour. Toen eindigde Harm Vanhoucke voor de ploeg 2e. In de 2e rit werd hij 2e en in de klimtijdrit 3e. Maar in 2023 zal hij de kleuren van de Belgische formatie niet kunnen verdedigen. Hij zal voor Team DSM kunnen uitkomen.

Met Bora-Hansgrohe staat er al minstens 1 WorldTour-ploeg aan de start. In 2022 werd Cian Uijtdebroeks knap 3e. In de 2e rit werd hij 3e en in de klimtijdrit werd hij 4e.